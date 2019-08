Uhapšen zbog pranja novca, zaplenjeno skoro milion evra

Radio 021 pre 6 sati | 021.rs

Policija je u Beogradu uhapsila D.Đ. (60) osumnjičenog za pranje novca.

On se tereti da je novac koji je, kako se sumnja, stečen kriminalnim aktivnostima, držao u svom stanu sa ciljem da prikrije njegovo poreklo i uloži ga u legalne poslove u Srbiji. Pretresom stana u kojem živi, policija je pronašla 903.110 evra u različitim apoenima. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Autor: 021.rs