Dačić: Licemerno zalaganje za prava Hrvata dok tuku Srbe

B92 pre 1 sat | Tanjug

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da licemerno zvuče zalaganja hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova za prava Hrvata u Srbiji.

Prema izjavi Dačića to se događa u situaciji kada se Srbi napadaju zato što gledaju prenos utakmice Crvene zvezde. Dačić je to rekao za Večernje novosti, povodom saopštenja ministarstva iz Hrvatske u kojem su kritikovali način na koji je predsednik Aleksandar Vučić govorio o napadu na Srbe u Kninu, navodeći da se stvara antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj, što rezultira napadima na Srbe. Prema njegovim rečima, to se u Srbiji nikada ne bi desilo, niti bi predsednik