Boris će opako ispaliti EU: Ne dam vam 32 milijardi evra ako Bregzit bude bez dogovora!

Kurir pre 15 minuta

LONDON - Britanski premijer Boris Džonson obavestiće EU da joj u slučaju Bregzita bez dogovora neće platiti 32,7 milijardi evra.

Džonson planira da liderima EU ovu vest saopšti tokom samita G7, koji se trenutno održava u Bijaricu, u Francuskoj. The Prime Minister is expected to tell EU leaders at the G7 summit in Biarritz that the £39 billion bill agreed by Theresa May will be cut to £9 billion – or even as little as £7 billion – by the UK. https://t.co/48tRNSANke — The Great British Brexit