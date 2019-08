Sunčana i topla nedelja: Popodne mogući pljuskovi u ovim delovima Srbije

Kurir pre 2 sata

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz promenljivu oblačnost s kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu.

Vetar slab i umeren, u južnom Banatu povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 31 do 34. U Beogradu takođe pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne uz promenljivu oblacnost na širem području grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 33 stepena. Narednih dana pretežno sunčano i toplo s najvišom temperaturom od 31 do 35