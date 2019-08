Missy Elliott ima novi EP

Mjuz news pre 1 sat

Iconology pred veliko MTV priznanje

Kraj avgusta je odličan za sve fanove Missy Elliott. Zbog MTV Vanguard nagrade za životni doprinos, presušava se njena diskografija i gledaju spotovi, a sada je tu i sasvim nova muzika. Ikona hip-hopa dala je novu kolekciju pesama, prvu nakon 14 godina od albuma The Cook Book. U međuvremenu smo imali nekoliko saradnji, uključujući skorašnju sa Lizzo, kao i singl I'm Better prošle godine. Noseći singl novog EP-a je Throw It Back za koji smo dobili i spot. Osetno je