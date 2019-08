Gradonačelnica Supetra: Nema reagovanja Kitarović na Knin

RTV pre 30 minuta | Tanjug

ZAGREB - Gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je široj hrvatskoj javnosti postala poznata kad je jasno i nedvosmisleno osudila napad na sezonce iz Slavonije od kojih su neki Srbi, kritikovala je predsednicu Hrvatske Kolindu Grabar Kitarović zbog toga što još nije reagovala povodom nedavnog napada na Srbe u okolini Knina.

Kako podseća Indeks, Kitarović je rekla da će reagovati nakon što se pojavi policijsko saopštenje o napadu na Srbe. Marković je na Fejsbuku napisala da je Kitarović u kampanji i da se boji da izgubi koji glas. "Žena je to, koju pre svega, doživljavam da glumi svoju ulogu predsednice i njoj je jedino i samo bitno da ostane predsednica u svom ružičastom dvorcu. Sve je to samo gluma, to bacanje na fudbalere, te lažne suze, ta ljubav, veliko hrvatstvo...Svaki njen