"Definitivno imamo problema, kao da odrađujemo posao... To ne vodi u dobro"

Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije Zoran Terzić i pored pobede nad Francuskom zamerio je svojim igračicama na pristupu meču.

On je ocenio da takav odnos "ne vodi u dobro". "Definitivno je da imamo problema, to je vidljivo. Prvi i osnovni kada se uporede ekipe, mi i protivnik, primetno je da protivnici protiv nas igraju sa mnogo energije, entuzijazma i optimizma, a mi onako, kao da odrađujemo posao i čekamo važnije utakmice. Svi koji se bave sportom znaju da je to opasno i to ne vodi u dobro", rekao je Terzić posle meča. Odbojkašice Srbije pobedile su danas Francusku sa 3:1 u trećem kolu