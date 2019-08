Makalister: Priština da ukine takse i da se uspostavi dijalog

B92 pre 12 minuta | Tanjug

Beograd -- Takse moraju da se suspenduju da bi se uspostavio dijalog između BG i PR, a EU je spremna da pomogne što je pre moguće, rekao je Dejvid Makalister.

On je, na pitanje novinara o taksama koje Priština još ne ukida na robu iz centralne Srbije, rekao da je EU veoma jasno do sada naglasila da te takse treba da budu ukinute. Navodeći da smatra da Prištinu domaća politika onemogućava da se fokisira na to, Makalister je rekao - "naš stav je isti" i podsetio na saopštenje država Kvinte. On je rekao da dijalog između Beograda i Prištine ne postoji i da od obe strane zavisi kada će dijalog biti nastavljen. Kako je rekao,