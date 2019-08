Tramp uopšte ne želi promenu režima u Iranu?

B92 pre 50 minuta | B92, Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp izjavio novinarima na samitu G7 u Francuskoj, da uopšte ne želi promenu režima u Iranu.

Kako je istakao, nije bio iznenađen što je Francuska pozvala iranskog ministra spoljnih polova Mohamada Džavada Zarifa na margine samita sedam razvijenih zemalja, ali je dodao da nije želeo lično s njim da se sastane jer je prerano za takav susret. "Pitao me je. To uopšte ne smatram bezobraznim, pogotovo kada me je pitao za odobrenje", rekao je Tramp, a prenosi Rojters. Zvaničnici su rekli da Bela kuća nije bila obaveštena da je unapred poslat poziv za Zarifa.