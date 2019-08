Dačić: Togo povukao priznanje Kosova

Danas pre 2 sata | Piše: Fonet

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić potvrdio je večeras da je Togo 15. zemlje koja je povukla priznanje Kosova i, gostujući na televiziji Pink, pokazao notu koju je ta država poslala u Beograd.

On je ponovioo da je Togo tu odluku doneo 28. juna, dodavši da su istog dana kada je hteo to da saopšti, zemlje Kvinte pozvale Srbiju da prekine sa aktivnostima na povlačenju priznanja Kosova. Dačić je istakao da je cilj da broj država koje su priznale Kosovo bude manji od polovine članica Ujedinjenih nacija, odnosno manji od 97. Time dobijamo to da oni ne mogu da se ponašaju kako hoće. Oni ne mogu da budu članica UN, jer će Rusija da stavi veto u Savetu