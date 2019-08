Meksički novinar izboden nasmrt u svom stanu: Od početka godine ubijeno 12

Kurir pre 46 minuta

U Meksiku je od početka godine ubijeno 12 novinara, saopštila je Nacionalna komisija za ljudska prava u toj zemlji, gde se beleži rekordna stopa ubistava.

Prema pisanju lokalnih medija, poslednja žrtva među novinarima je Nevit Kondes Haramiljo, osnivač portala El Opservatorio del Sur koji je u subotu pronađen izboden na smrt u svom domu u Tehupilku, gradu u drzavi Meksiko, prenosi AP. Journalist found dead in Mexico after criticizing local authorities https://t.co/8OYCyOBNn2 pic.twitter.com/ytzSYk3SFh — New York Post (@nypost) August 25, 2019 Komisija za ljudska prava navela je u saopštenju da je "nasilje nad