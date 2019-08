Trampu je zarifov dolazak na G7 skroz okej: Nisam ljut, Makron me pitao za odobrenje

Kurir pre 1 sat

BIJARIC - Predsednik SAD Donald Tramp kaže da nije bio iznenađen kada je francuski predsednik Makron pozvao iranskog ministra spoljnih poslova Džavada Zarifa u Bijaric u pokušaju da pokrene nove razgovore i umanji tenzije.

"Pitao me je. To uopšte ne smatram bezobraznim, pogotovo kada me je pitao za odobrenje", rekao je Tramp. Trump: Macron asked for my approval to invite Iran's Zarif for talks https://t.co/olIoRNzz6g — dpa news agency (@dpa_intl) August 26, 2019 Tramp je novinarima rekao da "nema komentara" na Zarifovo pojavljivanje tokom Samita G7 u Francuskoj. Zvaničnici su rekli da Bela kuća nije bila obaveštena da je unapred poslat poziv za Zarifa. Makron je pre nekoliko meseci