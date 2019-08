Još jedan topao dan pred nama, a kad nas očekuje promena vremena?

Vesti online pre 41 minuta | Vestionline, Tanjug

U Srbiji će danas u većem delu zemlje biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče.

U Negotinskoj Krajini biće pretežno sunčano, saopštio je RHMZ. Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju povremeno jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od 16 do 21 stepen, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, posle podne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna oko 32 stepena. Do 2. septembra biće pretežno