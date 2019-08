Novak o Janku: Tužno je što se povukao, ali i razumljivo

B92 pre 5 sati | B92

Teniska priča Janka Tipsarevića na Grend slem turnirima završena je porazom u pervom kolu US Opena.

I pored toga što je tražio dva puta medicinski tajm-aut, Janko se, kao nikada u svojoj karijeri, nije predavao do poslednjeg poena. Na kraju, Denis Kudla je slavio sa 3:6, 6:1, 7:6 (5), 6:1. Janko je uoči početka US Opena objavio da će se povući na kraju sezone, odluka nije bila iznenađenje ako se ima u vidu da je više puta rekao da će podvuči crtu negde oko US Opena. Svakako da bi svi voleli da je na poslednjem Grend slem učešću ostvario bolji rezultat, ali to se