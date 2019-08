Zvezda – Jang Bojs: U igri je 20 miliona evra

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak veče igraju u Beogradu revanš meč protiv Jang Bojsa za plasman u Ligu šampiona, ali i nagradu od najmanje 20 miliona evra.

Sadašnja generacija trenera Vladana Milojevića ima sjajnu priliku da "podeblja" svoja slova u knjizi istorije kluba i nastavlja da pomera granice one do kojih ranije nijedna nije – izbori mesto u LŠ i to na, u kratkom roku, rasprodatom stadionu "Rajko Mitić", ali i postane prvi srpski klub sa dva plasmana zaredom u elitno takmičenje. Prošle godine crveno-beli su do samog krema evropskog fudbala došli preko Salcburga, a sada imaju priliku da isprave "duhove iz