Kud te stvarno ne iskasapih! J*bem ti život! Nadežda Biljić se oglasila posle Tominog privođenja! Otkrila šokantne detalje o bivšem dečku koji ju je prebio! Jedva diše i spava!

Kurir pre 9 sati

Maneken Toma Panić, bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'', priveden je u Prekršajni sud u Ustaničkoj, a odmah se oglasila i Nadežda Biljić na koju je on fizički nasrnuo pre oko dve nedelje. "Nemam pojma, niti me zanima bilo šta vezano za Tomu. Znam da to nema veze sa tim što je mene prebio. Verovatno je priveden zbog nekih ranijih prekršaja, a bilo ih je ihahaj. Znam da je gonjen takođe zbog neke tuče! U svakom slučaju ne želim da komentarišem ništa vezano za njega.