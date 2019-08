Komšić: Dodik zapretio povlačenjem RS iz Oružanih snaga BiH

N1 Info pre 1 sat | Beta

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić izjavio je da je srpski član Milorad Dodik rekao da više neće insistirati na sednicama Predsedništva BiH u vezi sa imenovanjem mandatara za Savet ministara BiH, ali je i zapretio da će, ako do 5. septembra ne bude formiran (Savet), od parlamenta RS tražiti povlačenje iz učešća u Oružanim snagama BiH.

"Dodik je već rekao da ga ne zanima Tužilaštvo i Sud BiH, samim tim, po meni, on ne priznaje ni Bosnu i Hercegovinu", rekao je Komšić novinarima nakon što je na Dodikov zahtev otkazana sednica Predsedništva BiH. On je dodao da "ne bi voleo da se dese opstrukcije i da se ide ka blokadi, kako je to najavio Dodik". Komšić je istakao da je bitno poštovati Ustav Bosne i Hercegovine i njene zakone. "Voleo bih da imam kapacitet da pokrenem stvari i smirim situaciju, kako