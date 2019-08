Serena nemilosrdna, Šarapovoj samo dva gema

N1 Info pre 19 minuta | Marko Vlahović

Serena Vilijams savladala je Mariju Šarapovu 2:0 u prvom kolu US Opena. Po setovima je bilo 6:1 i 6:1.

Serena je sa prvim brejkom u prvom setu sačekala do četvrtog gema pa je tada povela 3:1. Lako je dobila svoj sledeći servis gem za 4:1, da bi u šestom gemu Marija Šarapova servirajući napravila samo jedan poen pa su to bila dva brejka prednosti. Vilijams je prvi ser dobila za 25 minuta. Pumped up @serenawilliamsgets the early break and leads Sharapova 4-1... #USOpen| #WomenWorthWatching pic.twitter.com/LBhRjzGTwW Drugi set Serena Vilijams odmah počinje brejkom, da