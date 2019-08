Dodik: BiH je u teškoj krizi, Republika Srpska ima pravo na potez

Sputnik pre 3 sata

Bosna i Hercegovina se nalazi u teškoj političkoj krizi, a ukoliko ne bude Saveta ministara Republika Srpska ima prava na svoj potez, poručio je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, nakon neodržane sednice tog tela na kojoj je trebalo da se razgovara o kandidatu za predsedavajućeg Saveta ministara.

Dodik je u obraćanju brojnim novinarima u Predsedništvu BiH podsetio da su evropski zvaničnici poručili da BiH mora što pre da formira vlast na svim nivoima kako bi nastavila put ka kandidaturi za članstvo u EU. „Verovao sam da je to moguće, ali to se nije desilo. Rešeno je pitanje rominga koji je bio jedan od uslova, ali vlast nije formirana. Nakon održanih izbora očekivalo se da će se pristupiti formiranju svih organa, ali je došlo do destrukcije u sprovođenju