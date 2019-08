Toma Panić otkrio zašto je priveden!

Svet plus pre 4 sata | svetplus.com/Pink.rs

Bivši učesnik ''Zadruge'' i maneken Toma Panić jutros je priveden i saslušan u Prekršajnom sudu u Beogradu. Spekulisalo se da je razlog tome to što je fizički nasrnuo na Nadeždu Biljić, međutim on je pri napuštanju suda otkrio da je ipak u pitanju nešto drugo i šokirao sve. Kako Panić kaže, za njim je bila raspisana poternica i on nije mogao da napusti zemlju. - Ovo nema veze sa Nadeždom, priveden sam direktno iz Svilajnca jer ne mogu da pređem granicu zbog neke