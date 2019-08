Prosinečki: Zvezda – Dinamo? Ne pitaj me ko je u prednosti

B92 pre 4 sata | B92

Robert Prosinečki, legendarni fudbaler Crvene zvezde, rekao je da je velika stvar što su u Dinamo Zagreb i Zvezda ušli u Ligu šampiona.

Proslavljeni hrvatski fudbaler kaže da mu je drago što je reprezentativac Bosne i Hercegovine Amer Gojak postigao gol za ekipu s Maksimira. "Već smo i nakon Budimpešte pričali na temu što znači ulazak u Ligu šampiona i apsolutno je ovo nešto veliko", rekao je Žuti za "24sata.hr". "Ma velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u grupnu fazu Lige šampiona, velik je to uspeh i za jedne i za druge. Nemoj me pitati ko bi bio u prednosti da dođe do