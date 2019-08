Đilas: Direktor Dajrekt medije i zaposleni RTS-a uhapšeni na osnovu odluke Vučića (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas u Beogradu da su direktor Dajrekt medije i dvoje zaposlenih RTS-a uhapšeni na osnovu odluke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a ne na osnovu pravnih stvari.

Đilas je novinarima ispred Predsedništva rekao da su stručne službe RTS rekle da su ugovori između Dajrket medije i RTS-a bili korisni za RTS i naveo da je Vučić koji je u Srbiji "i sudija i tužilac i policajac" odlučio da ti ljudi ipak budu uhapšeni.

"Ja mu kažem ne može. Oni će izaći, a to da li ćeš ti tamo da završiš odlučiće ljudi koji budu radili svoj posao bez uzicaja vlasti", rekao je Đilas.

On je rekao da istraga u tom slučaju traje godinama, ali da uhapšeni nisu na osnovu nezavisnog rada policije i tužilaštva nego na osnovu "odluke čoveka koji misli da je gospodar života i smrti i da svakog od nas može da drži u fiokama i misli da ćemo svi da se prodamo".

"On je to odlučio, e ja mu kažem ne može", rekao je Đilas.

On je podsetio da je pre 45 dana najavio da će biti hapšenja zaposlenih u njegovoj bivšoj firmi i RTS-u i to sa lažnim optužbama o navodnim ugovorima koji su naneli štetu RTS-u.

"Tada sam pokazao papir koji je potpisao Dragan Bujošević, a u kome se kaže jasno da po mišljenjju svih stručnih službi RTS da ni jedan od ugovora iz 2009. godine ne da nije štetan nego su svi bili korisni i na njima je RTS ostvario profit", rekao je Đilas.

On je kazao da se sada desila hapšenja jer se vratio u politiku i da je od tada krenula medijska hajka protiv njega i lažne izjave o kriminalu, te podsetio da je i pre pet godina uhapšeno bilo više ljudi iz njegovog okruženja na osnovu dve "iskontruisane afere".

Đilas je kazao da su uhapšeni tada držani u pritvoru do 11 meseci, a da ni dan danas nema ni optužnice protiv njih, a da je Vučić i pored toga izjavio da očekuje u tim slučajevima pravosnažne presude.

Po oceni Đilasa hapšenja su krenula jer je vlast Aleksandra Vučića "uzrdmana" i jer nemaju odgovor na odbijanje građana i opozicije u Srbiju da prihvati "nenormalnost i ludilo" i odbijanje da učestvuju na lažnim izborim.

On je potom prikazao indeks korupcije "Basel Institute on governance" po kome je Srbija najkorumpiranija zemlja u Evropi i istakao da je Srbija to postala u vreme Vučićeve vlasti.

On je kazao da je Srbija najkorumpiranija jer je ova vlast "ukrala sve što je mogla", jer se "kradu stotine miliona evra, ugrađuje po 60 posto u poslove i tendere za auto puteve i puteve, kupuju televizije državnim parama i na čudan način Novosti prodaju firmi iz Smedereva koja nema zaposle".

Đilas je rekao da su prijatelji i kumovi Aleksandra Vučiča najbogatiji u Srbiji da prve milijarde proslavljaju u Italiji, da decu šalju u škole u inostranstvo ili u Srbiji koje mesečno koštaju po 1.000 evra.

"Pa šta misle da je ovaj narod lud i da to niko ne vidi. Njegova vlast se privodi kraju uskoro će u ovoj zemlji časni ljudi preuzeti pozicije specijalnih tuzilaca i istražiti svaku od tih stvari i donositi odluke da oni koji su zemlju opljačkali i uzeli milijarde evra završe u zatvoru", rekao je Đilas.

On je kazao i da neće odustati od politike i borbe u koju je ušao i te da se nije plašio bivšeg predsednik SRJ Slobodan Miloševića i da se ne plaši ni Vučića"ni ljudi koji sa njim uništavaju živote u Srbiji".

Upitan za bivšu direktorku Dajrekt medija za kojom je raspisana poternica on je kazao da je ona u Italiji i da tamo radi na osnovu "kvaliteta i znanja koje poseduje" i da će u dogovoru sa advokatima odlučiti kako će postupiti.

(Beta, 08.28.2019)