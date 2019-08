Krvavi put ubice iz Jabukovca: Zbog zločina prešao više od 30 kilometara, sa skrivenog mesta osmatrao kuću žrtava

Blic pre 4 minuta | Miroslava Brkic

Krvavi put Davora Pernića (35) iz Jabukovca, osumnjičenog da je ubio četvoročlanu porodicu Kazimirović, vodio ga je od njegove kuće u selu do više kilometara udaljenog salaša žrtava, a potom do očevog salaša na drugom kraju Jabukovca, gde je sakrio oružje. Osumnjičeni za četvorostruko ubistvo u Jabukovcu Davor Pernić prešao je, kako se sumnja, gotovo 15 kilometara samo u jednom smeru, od kuće ubijenih Raje Kazimirović i njegove porodice u mestu Valja Vratne do