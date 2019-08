Vlada će tražiti od kraljice da suspenduje Parlament

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

LONDON: Vlada Velike Britanije će od kraljice zatražiti da suspenduje Parlament nekoliko dana nakon što se poslanici vrate na posao - i nekoliko nedelja pre isteka roka za Bregzit.

To znači da poslanici verovatno neće imati vremena da usvoje zakone koji bi mogli sprečiti premijera da "izvuče" Veliku Britaniju iz EU bez sporazuma 31. oktobra, piše BBC. Ideja o gašenju parlamenta, poznata kao prorogacija, izazvala je dosta kontroverzi, a kritičari su rekli da će se tako poslanici biti sprečeni da obavljaju svoju demokratsku ulogu u procesu Bregzita. BBC navodi da je samo mali broj ministara vlade znao za plan i da će to dovesti do velikog