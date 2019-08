Moguć sudar u grupnoj fazi: Šta Prosinečki misli o potencijalnom duelu Zvezde i Dinama?

Hot sport pre 42 minuta | Stefan Smuđa

Crvena zvezda je nerešenim rezultatom protiv ekipe Jang Bojsa uspela drugi put zaredom da izbori plasman u Ligu šampiona.

Pored Zvezde još jedan klub je uspeo da izbori plasman u najprestižnije evropsko takmičenje, a to su komšije iz Zagreba. Dinamu je bio dovoljan 1:1 protiv norveškog Rozenborga. Jedan koji se radovao uspehu oba kluba je bivši igrač i trener Crvene zvezde Robert Prosinečki. – Ma, velika je stvar za klubove na Balkanu što su Dinamo i Zvezda ušli u grupu Lige šampiona, veliki je to uspeh i za jedne i za druge. Nemoj da me pitaš ko bi bio u prednosti da dođe do tog