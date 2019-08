Danas pretežno sunčano i veoma toplo

Vesti online pre 17 minuta | Vestionline, Tanjug

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevna od 32 do 35. U Beogradu takođe sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna oko 35 stepeni. I u narednih sedam dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, s najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni.