Zbog antivakcinaša u četiri zemlje Evrope vratile su se male boginje, a ova država bi mogla da bude sledeća

Blic pre 34 minuta | J.R. , Agencije

Svetska zdravstena organizacija (SZO) upozorila je na "dramatičan povratak" malih boginja u Evropi, sa skoro 90.000 ljudi koji su dobili tu bolest u prvoj polovini 2019. godine.

Broj slučajeva malih boginja od januara do juna udvostručio se u odnosu na isti period 2018. godine, a to je delimično potpomognuto odbijanjem vakcinacije. Male boginje su jedna od najzaraznijih bolesti i uglavnom se šire kašljanjem, kijanjem i bliskim kontaktom. Iako su mnoge evropske zemlje uvele oštriju politiku vakcinacije, tvrdoglavi otpor vakcinaciji doveo je do epidemija širom kontinenta. Nemačka vlada je prošlog meseca predložila da se imunizacija od malih