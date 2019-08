Treće kolo: Ni bol ni Londero ništa ne mogu Đokoviću

N1 Info pre 47 minuta | Maja Todić

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo četvrtog Grend slema sezone pobedom protiv Argentinca Huana Ignasija Londera u tri seta.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je u drugom kolu US opena Argentinca Huana Ignasija Londera u tri seta - 6:4, 7:6 (7:3), 6:1 za dva sata i 15 minuta igre. Đoković je još od prvog seta imao problem sa bolom u levom ramenu zbog čega je u dva navrata imao i masaže, ali je na kraju bio jači od boli i bolji od rivala. Prvi je u prvom setu do brejka došao Argentinac, ali to nije bilo dovoljno. Nisu Londeru bila dovoljna ni dva brejka prednosti u drugom setu