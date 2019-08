Zabranjen saobraćaj u delu Gradića zbog festivala, izmeštene i pojedine linije GSP-a

Radio 021 pre 6 minuta | 021.rs

Režim saobraćaja privremeno je izmenjen u delu Petrovaradina zbog održavanja Gradić festa.

Od srede u 6 časova ujutro do 1. septembra u 18 časova saobraćaj je zabranjen u Beogradskoj, Štrosmajerovoj i na Trgu vladike Nikolaja. Saobraćaj je zabranjen i u delu Preradovićeve do puta za Petrovaradinsku tvrđavu. Takođe, linije 3, 3a, 6, 9, 9a, 60, 61, 62, 64, 69 GSP-a od danas do 1. septembra u 18 časova menjaju trase na sledeći način: Linije 3, 3a, 9, 9a, 60, 61, 62, 64 Smer iz Novog Sada - Autobusi sa Varadinskog mosta skreću desno na Kamenički put, levo u