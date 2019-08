Nemojte da vas zavara sveže i maglovito jutro, čeka nas novi tropski dan

Telegraf pre 32 minuta

U Srbiji jutro vedro, u dolinama i kotlinama sveže i maglovito. Tokom dana u svim predelima biće sunčano i tropski toplo, samo se u Vojvodini očekuje nešto više oblačnosti, ali će biti suvo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a na jugu Banata i jak. Minimalna temperatura od 14 do 22 stepena, maksimalna dnevna od 30 do 35. U Beogradu sunčano i tropski toplo. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 21,