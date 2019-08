Vučić: Prihod četiri Đilasove firme rastao samo dok je bio na vlasti; Biće pohapšeni napadači sa autoputa

Večernje novosti pre 59 minuta | Tanjug

Predsednik Srbije je pokazao i grafikon, na kojem se može uočiti drastična razlika u prihodima Đilasovih firmi pre, za vreme i po silasku sa vlasti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su četiri najznačajnije kompanije u vlasništvu Dragana Đilasa - Multikom grupe, Dajrekt medije, Emoušn prodakšn i Ovejšn B.B.D.O u periodu dok je on bio na vlasti ostvarile prihod od 619.688.269 evra. On je rekao da je poslovni prihod tih kompanija od 2000. do 2003. godine, kada se vratio iz Češke, bio ukupno dva miliona evra, a neto dobit 620.000 evra, te dodao: "Sa Đilasovim dolaskom na vlast ti prihodi drastično rastu".