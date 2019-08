Sijarto: Moje kolege sa Zapada dvolične prema proširenju EU

Danas pre 42 minuta | Piše: Beta

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto je na zasedanju ministara EU u Helsinkiju izjavio da se Budimpešta zalaže za „brzo proširivanje Evropske unije“ i počinjanje pregovora sa Skopljen i Tiranom.

„Ali iskreno, vrlo iskreno“, predočio je mađarski ministar, „moje iskustvo govori da neki od mojih kolega na zapadu Evropske unije samo govore o proširivanju, ali kad se dođe do odlučivanja oni su obično protiv“. Sijarto je naglasio da je to „pošteno govoreći dvoličnost“ i rekao da to Mađarsku veoma brine, jer je ona u susedstvu sa Zapadnim Balkanom i znatno više je svesna „važnosti uključivanja zapadnobalkanskih zemalja u članstvo EU“. „Mi veoma žalimo zbog toga