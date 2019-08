Zaobiđite Horgoš, opet su se formirale kilometarske kolone

RTS pre 1 sat

Kao i svakog petka poslednjih nedelja, na pojedinim graničnim prelazima formiraju se kolone. Na Horgošu, na izlazu iz Srbije čeka se pet sati.

Zbog povratka turista u zapadnu Evropu, na graničnim prelazima u Srbiji se duže čeka. Putnička vozila na Horgošu, na ulazu u Srbiju, čekaju oko 30 minuta, ali se na izlazu iz zemlje čeka oko pet sati. MUP je saopštio da će od danas do nedelje radno vreme Graničnog prelaza Horgoš 2 biti produženo, odnosno radiće do ponoći. Na ulazu u Srbiju na Gradini vozači čekaju od 40 minuta do sat vremena, kao i na Preševu (i na ulazu i na izlazu iz Srbije). Na ostalim graničnim