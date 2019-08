Đorđević: Želimo da budemo najbolji!

Vesti online pre 1 sat

Dan uoči početka Svetskog prvenstva u Kini, selektor reprezentaciej Srbije, Aleksandar Đorđević je na konferenciji za medije u Fošanu, govorio o šansama našeg nacionalnog tima na turniru, zdravstvenom stanju u ekipi, kao i o očekivanjima pred prvu utakmicu u grupi.

Predstavnike medija je zanimalo mišljenje selektora, može li Srbija do zlatne medalje? – Videćemo na kraju. Ovde smo da budemo skromni takmičari i takvi moramo da ostanemo. Da budemo svesni da imamo neka imena u timu, ali dok takmičenje ne počne, to je sve samo u vazduhu. Želimo da budemo najbolji, da budemo do kraja u igri. Imali smo nekih fizičkih problema, ali i pored toga odradili smo dobre pripreme – istakao je Đorđević. O odnosu igrača prema obavezama u