Sale o Amerikancima: Ne pitajte me više za njih

Aleksandar Đorđević, selektor košarkaške reprezentacije Srbije, kaže da ne misli o selekciji Sjedinjenih Američkih Država posle pobede nad Angolom.

"Dugačak je to put, ali znamo kako da dođemo do zacrtanog cilja. Moramo ostati skromni. Ne mislim o SAD, ali ih poštujem, oni su glavni favoriti. Nedostaju im neki košarkaši, ali imaju fenomenalnog trenera. To sam rekao i juče, tako da vas molim da mi više ne postavljate ta pitanja", rekao je Đorđević, a prenosi "Eurohoops". Košarkaška reprezentacija Srbije na startu Mundobasketa pobedila je Angolu 101:62. "Ozbiljna utakmica i ozbiljan pristup meču. Odigrali smo