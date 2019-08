I: danas sunčano i veoma toplo

Blic pre 1 sat | Tanjug

U Srbiji se danas očekuje sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od 12 do 21 stepena, najviša od 32 do 35. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Vetar slab, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura oko 21, najviša oko 34 stepena. U nedelju i ponedeljak sunčano i veoma toplo s najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Od utorka promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom.