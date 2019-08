Osveženje od utorka, pljuskovi s grmljavinom od četvrtka

Dnevnik pre 4 sata | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo.

Vetar će bti slab i umeren jugoistocni, na jugu Banata povremeno jak. Najniža temperatura od 13 do 21 C, najviša dnevna od 32 do 35 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u Beogradu će biti sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniza temperatura oko 22 C, najvisaa dnevna oko 34 C. Izgledi vremena u Srbiji za sedam dana - do 8. septembra: U ponedeljak sunčano i veoma toplo s najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Narednih dana