Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo uz slab i umeren jugoistični vetar, koji će biti povremeno jak na jugu Banata, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura ketaće se od 13 do 21 stepen, najviša dnevna od 32 do 35 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo, duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 22 stepena, najviša oko 34 stepena Celzijusa. U Srbiji će u ponedeljak biti sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni. Narednih dana temperatura će biti u padu, osim u utorak kada će se još samo na jugoistoku i istoku