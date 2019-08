Đoković u osmini finala na Ju-Es openu

Politika pre 1 sat

NjUJORK – Prvi teniser sveta Novak Đoković izrazio je zadovoljstvo zbog igre i pobede nad Amerikancem Denisom Kudlom za plasman u osminu finala na Ju-Es openu.

Đoković je savladao Kudlu 6:3, 6:4, 6:2 i na 5. mestu večne liste po broju pobeda na US openu (72) prestigao sportskog idola Pita Samprasa, a ispred su samo Ivan Lendl (73), Andre Agasi (79), Rodžer Federer (88) i Džimi Konors (98), prenosi Tanjug. „Veoma sam zadovoljan načinom na koji sam prošao dalje. Hvala publici što nas je podržavala do kraja”, rekao je Đoković na terenu odmah posle meča. Srpski as se u reprizi finala 2016. iz Njujorka sastaje sa Švajcarcem