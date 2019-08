Vučić: Svetsku stvar od izbora prave jer nemaju glasove, sanjaju makedonske scenarije

RTV pre 1 sat | Tanjug, Politika

BEOGRAD - Svetsku stvar od izbora prave oni koji nemaju glasove svojih građana izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

On je istakao da je izborna pravila donela Demokratska stranka sa svojim satelitima, ali da je i pored toga bivši režim činio i čini sve da "internacionalizuje takozvane probleme demokratije u Srbiji iz prostog razloga što ne mogu da se oslone na narodnu podršku i građane svoje zemlje koji u njih nemaju poverenje", rekao je Vučić za "Politiku". On je to rekao odgovarajući na pitanje zašto se predstojeći parlamentarni izbori i uslovi njihovog održavanja, što je