Vučić o opoziciji: Svetsku stvar od izbora prave, jer nemaju glasove

Večernje novosti pre 25 minuta | Tanjug

Maštaju o formiranju prelaznih vlada, čitaj dolasku na vlast bez izbora. Takve gluposti mogu samo da sanjaju, a na vlast će doći tek kad dobiju većinsko poverenje naroda", rekao je Aleksndar Vučić

Svetsku stvar od izbora prave oni koji nemaju glasove svojih građana izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je istakao da je izborna pravila donela Demokratska stranka sa svojim satelitima, ali da je i pored toga bivši režim činio i čini sve da "internacionalizuje takozvane probleme demokratije u Srbiji iz prostog razloga što ne mogu da se oslone na narodnu podršku i građane svoje zemlje koji u njih nemaju poverenje", rekao je Vucicć za "Politiku". On je to