Dačić: Imenovanje Palmera – želja SAD da brže reše Kosovo

Imenovanje Metjua Palmera za specijalnog predstavnika za Balkan je znak da američka administracija želi da pogura pregovarački proces Beograda i Prištine, ocenio je danas šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ističući da se neće menjati format dijaloga i da će se i dalje voditi u Briselu.

– To je znak da SAD žele da na neki način formalizuju ono što stalno govore, a to je da se podstakne brzo rešenje ovog pitanja, odnosno da se podstaknu sve strane na zapadnom Balkanu da se gradi regionalni mir i stabilnost. Nije tu krucijalan samo ovaj izbor, već je ključno pitanje da li će se izvršiti pritisak na Prištinu da ukine takse – rekao je Dačić za RTS. On je naglasio da nije iznenađen imenovanjem Palmera za specijalnog predstavnika SAD za Balkan jer je,