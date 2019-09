Do kraja septembra kreće gradnja dva nova auto-puta: Od decembra nema gužvi kod Obrenovca

B92 pre 4 sata | B92

Beograd -- Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović kaže da danas i sutra počinju pripremni radovi na izgradnji auto-puta Sremska Rača - Kuzmin.

Prema njenim rečima do kraja septembra počinje i izgradnja Moravskog koridora. Mihajlović je istakla da je za izgradnju Moravskog koridora Vlada Srbije izabrala strateškog partnera, konzorcijum "Behtel-Enka”, sa kojim bi u narednih 15 dana trebalo da bude zaključen komercijalni ugovor, kako bi do kraja septembra počeli radovi. "Strateški partner se obavezao da će auto-put izgraditi za dve i po godine, kao i na to da će koristiti domaću opremu i usluge, što znači