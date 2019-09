Počela naplata putarine na novom auto-putu

B92 pre 9 sati | Beta

Beograd -- Na auto-putu "Miloš Veliki" jutros u sedam časova počela je naplata putarine.

Javno preduzeće Putevi Srbije navode da će se naplata odvijati u zatvorenom sistemu na naplatnim stanicama Ub, Ljig, Lajkovac, Takovo i Preljina. Putarina od Obrenovca do Čačka koštaće za vozila registrovana u Srbiji od 210 do 2.510 dinara zavisno od kategorije vozila, a za vozila sa stranim tablicama od dva evra do 21,5 evra. Cena putarine za automobile biće 420 dinara, odnosno četiri evra.