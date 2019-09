Nikola Jovanović: Vlast uvela novi namet Beograđanima, skuplji računi za vodu

Beta pre 1 sat

Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju (SzS) u Skupštini Beograda i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović upozorio je danas da gradska vlast Beograđanima "sprema novu globu", odnosno novo povećanje računa za Infostan. <p>

"Na krnjoj sednici skupštine grada, održanoj u četvrtak, 29. avgusta, vladajuća većina je usvojila izmene Odluke o distribuciji vode, kojom se uvodi nova stavka 'cena za pogonsku spremnost sistema', koja nikada ranije nije postojala. Dakle, na cenu vode, plaćaće se i dodatna fiksna cena", naveo je Jovanović u pisanoj izjavi.

On je istakao da to znači da će računi za vodu za Beograđane od oktobra biti veći za 118 dinara po domaćinstvu. Podsetio je da je to "već druga dodatna stavka" na računu Infostana u poslednjih mesec dana, nakon "nove takse za tretman otpada".

"U ime odborničke grupe SzS, upozoravam vladajuću većinu da se ne igra sa egzistencijom Beograđana i da prestane da uvodi nove namete iz kojih finansiraju besmislice poput jarbola, pasarele ili nenormalno skupih rekonstrukcija trgova", naveo je Jovanović.

(Beta, 09.01.2019)