Počela naplata putarine na milošu velikom: Od Obrenovca do Preljine 420 dinara

Blic pre 7 sati | Srna , Blic Biznis

Na novom auto-putu "Miloš Veliki" jutros je počela naplata putarine, koja će čitavom deonicom, od Obrenovca do Preljine, koštati 420 dinara, odnosno 3,5 evra za automobile.

Naplata će se vršiti u zatvorenom sistemu na pet naplatnih stanica - Ub, Lajkovac, LJig, Takovo i Preljina, saopšteno je iz "Puteva Srbije". Od Obrenovca do Uba putarina je 110 dinara (0,9 evra), do Lajkovca 160 (1,3 evra), do LJiga 240 (dva evra), a od Obrenovca do Takova 350 dinara (2,9 evra). Auto-put "Miloš Veliki" pušten je u saobraćaj 18. avgusta, a do danas putarina se nije naplaćivala. Ovaj autoput, odnosno deonica Koridora 11 od Obrenovca do Preljine,