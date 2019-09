Počela naplata putarine na auto-putu "Miloš Veliki", koliko će koštati vožnja

RTS pre 2 sata

Jutros u sedam časova počela je naplata putarine na novom auto-putu "Miloš Veliki". Od Obrenovca do Ljiga putarina će koštati 420 dinara.

Kako saopštavaju iz "Puteva Srbije" naplata će se vršiti u zatvorenom sistemu na šest naplatnih stanica - Obrenovac, Ub, Lajkovac, Ljig, Takovo i Preljina. Putarina za automobile iznosi 420 dinara, ukoliko se vozi čitavom deonicom od Obrenovca do Preljine. Od Obrenovca do Uba putarina je 110 dinara, do Lajkovca 160, do Ljiga 240, a od Obrenovca do Takova 350 dinara. Auto-put "Miloš Veliki" od Obrenovca do Ljiga pušten je u saobraćaj 18. avgusta a do danas putarina