Vremenska prognoza - 2. septembar

RTS pre 3 sata

Sunčano i toplo vreme. Poslepodne na jugozapadu mogući su kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 35 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 02.09.2019. Ponedeljak: Sunčano i veoma toplo, samo posle podne na jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, krajem dana i uveče na severu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 10 do 20, na jugu Banata do 25, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni. Upozorenje, potencijalno opasna: