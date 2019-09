Počela naplata putarine na novom auto-putu "Miloš Veliki"

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Na novom auto-putu "Miloš Veliki" u nedelju ujutro je počela naplata putarine, koja za putnička vozila na celoj deonici od Obrenovca do Preljine košta 420 dinara. Naplata se vrši u zatvorenom sistemu na pet naplatnih stanica - Ub, Lajkovac, Ljig, Takovo i Preljina, saopštili su "Puteva Srbije". Od Obrenovca do Uba putarina je 110 dinara, do Lajkovca 160, do Ljiga 240, a od Obrenovca do Takova 350 dinara. Auto-put "Miloš Veliki" od Obrenovca do Ljiga pušten je u