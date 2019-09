Tramp razgovarao s republikancima i demokratama o oružju (FOTO)

Vesti online pre 1 sat | Tanjug, Vestionline

Američki predsednik Donald Tramp ragovarao je danas sa republikancima i demokratama o mogućim pravnim koracima u vezi s kontrolom oružja, a nakon još jednog masovnog ubistva u Teksasu.

Tramp je rekao da najnovija pucnjava nije promenila ništa u pripremama paketa zakona o oružju koje su u toku, prenosi Rojters. On je dodao da ne veruje da bi bezbednosne provere onih koji kupuju oružje sprečile napade. Texas shooting: Trump says background checks wouldn't have prevented massacre https://t.co/RcOOkCoFEE pic.twitter.com/faM5OcQe8j — New York Post (@nypost) September 1, 2019 Broj žrtava jučerašnje pucnjave u Odesi u zapadnom Teksasu porastao je na